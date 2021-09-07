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07 сентября 15:09
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Губерниев: Даже если сборная России выиграет у Мальты 10:0, все равно найдутся недовольные

Матч между Россией и Мальтой состоится сегодня, 7 сентября.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критические высказывания об игре сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Напомним, что 52-летний специалист возглавил национальную команду 26 июля, подписав контракт до конца декабря 2021 года. При нем российская сборная обыграла Кипр (2:0) и сыграла вничью с Хорватией (0:0).

– При любом исходе матча с Мальтой критики сборной России не успокоятся. Карпин – возмутитель спокойствия, и это совершенно нормально, когда команду и тренера критикуют. Даже если мы сегодня 10:0 выиграем, все равно найдутся недовольные. Более того, если мы с первого места пройдем на чемпионат мира – кто-то будет критиковать игру, состав команды или еще что-то. Просто надо спокойно к этому относиться, – цитирует Губерниева портал Sport24.

На данный момент сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав десять очков. Столько же очков имеет в своем активе и Хорватия, однако они уступают россиянам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сегодня, 7 сентября, подопечные Карпина в Москве сыграют с Мальтой в рамках отбора на ЧМ-2022. Начало встречи – в 21:45 мск.

источник: Sport24.ru
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