Ройс пропустит матч сборной Германии с Исландией

Форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс не примет участие в матче национальной команды с Исландией в рамка отбора на ЧМ-2022.

Как сообщает главный тренер «бундестим» Ханс-Дитер Флик, 32-летний нападающий имеет небольшие проблемы с коленом. По словам наставника, повреждение не является серьезным, однако тренерский штаб решил поберечь футболиста.

Напомним, что в матчах с Лихтенштейном (2:0) и Арменией (6:0) Ройс отличился одним голом, а также результативной передачей.

На данный момент подопечные Флика занимают первое место в турнирной таблице группы J, набрав 12 очков.

Игра между Германией и Исландии состоится завтра, 8 сентября. Начало встречи – в 21:45 мск.