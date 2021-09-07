ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 сентября 15:31
автор: Александр Поволоцкий

Агент Камоцци хотел получить от «Спартака» 10% от последующей продажи Ларссона

Шведский нападающий перешел в московский клуб в 2019 году за четыре миллиона евро.

Опубликовано письмо футбольного агента Франко Камоцци в адрес супруги владельца московского «Спартака» Заремы Салиховой.

Как сообщает телеграм-канал Black Mirror, переписка датирована февралем 2021 года. В этот момент Салихова входила в совет директоров «красно-белых». В письме Камоцци попросил у «Спартака» 10% от суммы трансфера форварда Джордана Ларссона в другой клуб.

«Идея такова: учитывая, что вы заметили игрока при моей помощи в 2019 году, я хотел бы получить 10% от будущих трансферных сборов, полученных «Спартаком» от любого третьего клуба. Я имею в виду два возможных решения для включения такого механизма:

А. Мы подписываем дополнение к моему договору о скаутинге, в соответствии с которым такой условный платёж будет представлять собой «бонус» в дополнение к ежемесячной фиксированной плате.

Б. Мы подписываем эксклюзивный мандат, в соответствии с которым клуб назначает меня посредником при будущей продаже игрока третьему клубу при уплате комиссии, равной 10% от суммы транзакции», - говорится в переписке.

Добавим, что рыночная стоимость Ларссона оценивается в 15 миллионов. Его контракт истекает в 2023 году.

В текущем сезоне Джордан сыграл за «Спартак» в восьми матчах, не отметившись результативными действиями.

источник: Телеграм-канал BlackMirror
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes-Benz Е-Класс переключился на электричество!Бетербиев спрогнозировал исход боя Джошуа - УсикЛионель Месси - об отмене матча с Бразилией: Нас никто не предупредил, это катастрофаУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего бельяВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
«Локо» впервые за 10 лет сыграет 7 сентября. И впервые с того трагического дня собрал чемпионскую команду
В день исторического матча «Локомотив» - «Динамо» Минск 7 сентября 2021 года имеет смысл поговорить не только о прошлом, но и о будущем ярославской хоккейной команды.
Россия — Мальта: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 07.09.2021
7 сентября 2021 года в Москве состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Мальты.
Третьяк не справился с ЦСКА, 16-летний Мичков впервые забил в КХЛ — и сразу две шайбы
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ подарили невероятные сюжеты для болельщиков.
Как использовать промокод «Лига Ставок» для получения бонусов букмекера
Рассказываем о том, как зарегистрироваться на сайте букмекера Лига Ставок» и получить бонусы, используя промокод «Лига Ставок 2021».
Просто цирк какой-то. Что теперь будет с матчем Бразилия — Аргентина?
Судьба прерванной на шестой минуте отборочной встречи ЧМ-2022 между командами Неймара и Лионеля Месси по-прежнему покрыта мраком.
Полиция, ковид, Месси, Неймар. Что произошло в матче Бразилия — Аргентина, который продлился 5 минут
Игра отбора на ЧМ-2022 была прервана из-за нарушения аргентинскими игроками правила въезда в Бразилию.
«Он ведь не совсем отмороженный, так ведь?» Рэпер Горозия и звезды «Матч ТВ» схлестнулись по теме игры команды Карпина
В сети разгорелся скандал. Народ не сошелся в едином мнении по поводу игры сборной на Кипре.
Саммельвуо выиграл на глазах у отца. Как Россия победила финнов на чемпионате Европы по волейболу
В своем третьем матче европейского первенства в Тампере российская сборная уступила в первом сете хозяевам площадки, но затем выиграла три партии и одержала вторую победу на турнире.
Ферстаппен — снова лидер сезона. Как «Формула-1» вернулась в Нидерланды
«Плеймейкер» рассказывает о напряженной гонке в Зандворте, победу в которой на глазах у родной публики одержал Макс Ферстаппен.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика