Агент Камоцци хотел получить от «Спартака» 10% от последующей продажи Ларссона

Опубликовано письмо футбольного агента Франко Камоцци в адрес супруги владельца московского «Спартака» Заремы Салиховой.

Как сообщает телеграм-канал Black Mirror, переписка датирована февралем 2021 года. В этот момент Салихова входила в совет директоров «красно-белых». В письме Камоцци попросил у «Спартака» 10% от суммы трансфера форварда Джордана Ларссона в другой клуб.

«Идея такова: учитывая, что вы заметили игрока при моей помощи в 2019 году, я хотел бы получить 10% от будущих трансферных сборов, полученных «Спартаком» от любого третьего клуба. Я имею в виду два возможных решения для включения такого механизма:

А. Мы подписываем дополнение к моему договору о скаутинге, в соответствии с которым такой условный платёж будет представлять собой «бонус» в дополнение к ежемесячной фиксированной плате.

Б. Мы подписываем эксклюзивный мандат, в соответствии с которым клуб назначает меня посредником при будущей продаже игрока третьему клубу при уплате комиссии, равной 10% от суммы транзакции», - говорится в переписке.