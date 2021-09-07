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07 сентября 15:36
автор: Владислав Корегин

Максимилиано Кофрие: Переход в «Спартак» – трансфер всей моей жизни

Бельгийский футболист присоединился к клубу РПЛ в конце августа.

Центральный защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие оценил свой переход в московский клуб.

Отметим, что 29 августа красно-белые объявила о трансфере 24-летнего бельгийца. Сумма сделки по игроку составила два с половиной миллиона евро. С футболистом был подписан четырехлетний контракт.

– Переход в «Спартак» – это трансфер всей моей жизни, я должен был согласиться. Такая возможность не предоставляется два раза. Я бы соврал, если бы сказал, что финансовый аспект не был для меня важен, но ключевым он не являлся. Я буду играть в большом чемпионате, а в Лиге Европы мы встретимся с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Знаю, что меня ждет огромная конкуренция. Это потребует постоянного прогресса, но я каждый день работал над собой, чтобы попасть в большой клуб, – цитирует Кофрие Inoprosport, ссылаясь на La Province.

Напомним, Кофрие является воспитанником академии «Андерлехта». Он защищал цвета «Сент-Трюйдена» с осени прошлого года. В общей сложности игрок провел за команду 25 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

источник: Inoprosport
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