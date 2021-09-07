Крицюк назвал причины, по которым перешел из чемпионата Португалии в «Зенит»

Новичок «Зенита» Станислав Крицюк объяснил, почему решил перейти из португальского «Жил Висенте» в петербургскую команду.

«Зенит» - самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. В том числе - Лига чемпионов. Мое мнение - конечно, из «Зенита» легче попасть в сборную России, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение», - приводит слова голкипера официальный сайт клуба.

Напомним, что Крицюк подписал с »Зенитом» контракт по схеме «1+1» в начале сентября.

Добавим, что начало нынешнего сезона 30-летний голкипер провел в португальском «Жил Висенте». На счету Станислава шесть проведенных встреч, в которых он пропустил четыре гола и три раза отстоял «на ноль».