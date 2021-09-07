ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 сентября 15:49
автор: Александр Поволоцкий

Крицюк назвал причины, по которым перешел из чемпионата Португалии в «Зенит»

Ранее в РПЛ вратарь выступал в составе «Краснодара».

Новичок «Зенита» Станислав Крицюк объяснил, почему решил перейти из португальского «Жил Висенте» в петербургскую команду.

«Зенит» - самый большой клуб России. Для любого футболиста это большой вызов, когда появляется возможность за него выступать. Очень много нюансов, которые способствовали этому переходу. В том числе - Лига чемпионов. Мое мнение - конечно, из «Зенита» легче попасть в сборную России, чем из португальской лиги. Может быть, я не совсем прав, но есть такое ощущение», - приводит слова голкипера официальный сайт клуба.

Напомним, что Крицюк подписал с »Зенитом» контракт по схеме «1+1» в начале сентября.

Добавим, что начало нынешнего сезона 30-летний голкипер провел в португальском «Жил Висенте». На счету Станислава шесть проведенных встреч, в которых он пропустил четыре гола и три раза отстоял «на ноль».

источник: ФК «Зенит»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Йокерит" одолел "Трактор"Daimler отказался сокращать к 2030-му году выпуск автомобилей с ДВСАнонсирована дата проведения следующего боя Армана ЦарукянаУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего бельяВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
«Локо» впервые за 10 лет сыграет 7 сентября. И впервые с того трагического дня собрал чемпионскую команду
В день исторического матча «Локомотив» - «Динамо» Минск 7 сентября 2021 года имеет смысл поговорить не только о прошлом, но и о будущем ярославской хоккейной команды.
Россия — Мальта: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 07.09.2021
7 сентября 2021 года в Москве состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Мальты.
Третьяк не справился с ЦСКА, 16-летний Мичков впервые забил в КХЛ — и сразу две шайбы
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ подарили невероятные сюжеты для болельщиков.
Как использовать промокод «Лига Ставок» для получения бонусов букмекера
Рассказываем о том, как зарегистрироваться на сайте букмекера Лига Ставок» и получить бонусы, используя промокод «Лига Ставок 2021».
Просто цирк какой-то. Что теперь будет с матчем Бразилия — Аргентина?
Судьба прерванной на шестой минуте отборочной встречи ЧМ-2022 между командами Неймара и Лионеля Месси по-прежнему покрыта мраком.
Полиция, ковид, Месси, Неймар. Что произошло в матче Бразилия — Аргентина, который продлился 5 минут
Игра отбора на ЧМ-2022 была прервана из-за нарушения аргентинскими игроками правила въезда в Бразилию.
«Он ведь не совсем отмороженный, так ведь?» Рэпер Горозия и звезды «Матч ТВ» схлестнулись по теме игры команды Карпина
В сети разгорелся скандал. Народ не сошелся в едином мнении по поводу игры сборной на Кипре.
Саммельвуо выиграл на глазах у отца. Как Россия победила финнов на чемпионате Европы по волейболу
В своем третьем матче европейского первенства в Тампере российская сборная уступила в первом сете хозяевам площадки, но затем выиграла три партии и одержала вторую победу на турнире.
Ферстаппен — снова лидер сезона. Как «Формула-1» вернулась в Нидерланды
«Плеймейкер» рассказывает о напряженной гонке в Зандворте, победу в которой на глазах у родной публики одержал Макс Ферстаппен.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика