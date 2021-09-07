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07 сентября 15:50
автор: Владислав Корегин

Азмун признан лучшим игроком «Зенита» в июле-августе

На счету форварда шесть голов в семи встречах.

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что нападающий Сердар Азмун стал лучшим игроком команды по итогам июля и августа.

Отметим, что за 26-летнего иранца проголосовали 37,41 процента болельщиков. Вторую строчку занял полузащитник Малком (34,51%). Тройку лучших замкнул хавбек Александр Ерохин (15,85%).

В двух прошедших месяцах Азмун принял участие в семи матчах, отличившись шестью забитыми мячами.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 14 очков после шести туров.

11 сентября подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Ахматом».

источник: ФК «Зенит»
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