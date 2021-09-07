Российские клубы летом потратили на трансферы почти 85 миллионов долларов

Международная федерация футбола опубликовала отчет по трансферам в летнее окно.

По информации ФИФА, суммарные расходы российских клубов на приобретение игроков составили 84,9 миллиона долларов. Этот показатель стал седьмым в рейтинге организации.

Больше всех на покупку футболистов в летнее окно потратили английские команды (1,147 млрд). На втором месте в рейтинге заняли итальянские клубы (473,8 млн), на третьем - французские (428,9 млн). В топ-10 также вошли команды из Германии (337,9 млн), Испании (325,4 млн), Бельгии (120,7 млн), Португалии (75,4 млн), Турции (73,3 млн) и Нидерландов (53,6 млн).

Добавим, что ФИФА привела данные с июня по август 2021 года.