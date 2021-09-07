Президент «Барселоны»: УЕФА не может ничего сделать, чтобы остановить продолжение проекта Суперлиги

Президент «Барселона» Жоан Лапорта заявил, что проект Суперлиги продолжит свое развитие, несмотря на позицию УЕФА.

«Проект Суперлиги жив. Три клуба остались сильны даже в деликатной ситуации. Мы выиграли в суде все дела. УЕФА ничего не может сделать, чтобы остановить развитие Суперлиги. Многие клубы говорят нам, что мы должны продолжать. Да, мы могли представить проект лучше, но он подходит всем нам. Формат турнира будет самым привлекательным в мире и пойдет клубам на пользу», - приводит Mundo Deportivo слова руководителя «Барселоны».

Напомним, что Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

В начале мая Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о примирении с остальными командами, а также пригрозил санкциями на случай их возвращения к идее о создании нового турнира.