Сулейманов продолжит карьеру в турецком «Гиресунспоре»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации «Спорт-Экспресса», быки отдадут 21-летнего футболиста в аренду на сезон в клуб «Гиресунспор». Ранее в СМИ сообщалось, что «Краснодар» отказался отдать Сулейманова в аренду «Ахмату», «Нижнему Новгороду» и турецкому «Коньяспору».

Напомним, Сулейманов является воспитанником академии «быков». За основной состав он сыграл 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Добавим, что после первых трех туров нового сезона чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав очков.