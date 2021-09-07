Отец Брозовича ведет переговоры с «Интером»

Отец полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, который также является агентом футболиста, прилетел в Милан на переговоры с клубом о продлении контракта хорвата.

Как сообщает Calciomercato, «нерадзурри» предлагают 28-летнему игроку контракт до 2024 года с повышением заработной платы с трех с половиной до четырех миллионов евро за сезон. Иван Брозович намерен добиться для сына зарплаты не менее пяти миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Италии хавбек провел два матча, в которых получил одну желтую карточку и не отметился результативными действиями.

Добавим, что Брозович провел на поле все 90 минут в матче отбора ЧМ-2022 со сборной России (0:0).