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07 сентября 17:48
автор: Александр Поволоцкий

Роман Терюшков: «Химки» ждут финальных условий по трансферу Мирзова

На футболиста также претендовал «Ростов».

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о деталях возможного трансфером полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова в «Химки».

«Пока мы ждем финальных условий трансфера. Надеюсь, уже сегодня все решится. С самим Резиуаном уже общался главный тренер, они на связи», — цитирует министра «Спорт-Экспресс».

Отметим, что минувший чемпионат РПЛ Резиуан проводил в «Химках» на правах аренды. За основной состав подмосковной команды полузащитник провел 18 игр, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне Мирзов провел за «красно-белых» шесть матчей. Полузащитник не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что регистрировать новых игроков клубы РПЛ могут до 7 сентября включительно.

источник: «Спорт-Экспресс»
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