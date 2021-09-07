Роман Терюшков: «Химки» ждут финальных условий по трансферу Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о деталях возможного трансфером полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова в «Химки».

«Пока мы ждем финальных условий трансфера. Надеюсь, уже сегодня все решится. С самим Резиуаном уже общался главный тренер, они на связи», — цитирует министра «Спорт-Экспресс».

Отметим, что минувший чемпионат РПЛ Резиуан проводил в «Химках» на правах аренды. За основной состав подмосковной команды полузащитник провел 18 игр, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне Мирзов провел за «красно-белых» шесть матчей. Полузащитник не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что регистрировать новых игроков клубы РПЛ могут до 7 сентября включительно.