Роналду приступил к тренировкам в «Манчестер Юнайтед» (видео)

Португальский форвард Криштиану Роналду во вторник провел первую тренировку после возвращения в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба английской премьер-лиги.

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Перед началом занятий звездный нападающий пообщался с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

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Напомним, что 36-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» 27 августа. В свой первый период в составе «красных дьяволов» (2003-2009гг) нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей, а также 69 голевых передач.

Английский клуб сообщил, что надеется на то, что Роналду дебютирует в ближайших двух матчах. 11 сентября «манкунианцы» сыграют в национальном чемпионате дома против «Ньюкасла», а 14 сентября им уже предстоит гостевая встреча в Лиге чемпионов против швейцарского клуба «Янг Бойз».