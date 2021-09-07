Антон Миранчук пропустит из-за травмы не менее двух месяцев

Стали известны подробности травмы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

Обследование, проведенное в одной из немецких клиник, выявило у футболиста частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия надлежащего лечения, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, Миранчуку предложили два варианта лечения: колоть уколы или провести хирургическое вмешательство. Если он выберет первый вариант, то при лучшем исходе пропустит два месяца, при втором варианте – около полугода.

Напомним, что после критики со стороны агента футболиста «Локомотив» решил поменять главу медицинского штаба.

В последний раз хавбек выходил на поле 15 августа в матче российской премьер-лиги против «Зенита» (1:1).