Малком - о возможном пропуске матча с «Челси»: Ненормально, мы фактически отлучены от футбола

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал о возможном недопуске до матчей Лиги чемпионов игроков, побывавших в красных зонах.

«Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить», - цитирует «Чемпионат» бразильского форварда.

Напомним, британское правительство ввело светофорную систему, согласно которой при въезде в страну необходимо провести десять дней в изоляции. В список государств из «красной зоны» входят южноамериканские государства.

Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу в ФИФА относительно ситуации с возможным участием полузащитников Клаудиньо и Малкома в ближайших матчах «Зенита».