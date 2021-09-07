Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года

«Краснодар» продлил контакт с форвардом Магомедом-Шапи Сулеймановым.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года. «Краснодар» решает вопрос с арендой игрока в другой клуб.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Магомед-Шапи продолжит карьеру в «Гиресунспоре». В турецком клубе нападающий проведен сезон. Также арендой Сулейманова интересовались «Ахмат», «Нижний Новгород» и «Коньяспор».

Напомним, российский нападающий является воспитанником академии «быков». За основной состав он сыграл 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.