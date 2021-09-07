Стадиону «Зенита» увеличили максимально допустимую посещаемость

«Зенит» согласовал с Роспотребнадзором увеличение максимального числа болельщиков, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, на матч седьмого тура российской премьер-лиги против «Ахмата» пустят до 30% от общей вместимости стадиона, которая составляет более 62 тысяч человек.

При этом все зрители должны будут продемонстрировать QR-код, который выдается при трех случаях: перенесенном в течении полугода коронавирусе, вакцинации от данной болезни или наличии отрицательного ПЦР-теста, который был сдан в последние три дня.

Таким образом, если раньше на домашние матчи «Зенита» пускали до 1000 человек, то в дальнейшем на арене ожидается чуть меньше 20 000 зрителей.