Молодежная сборная России разгромила команду Мальты в домашнем матче отбора на Евро-2023

Молодежная сборная России нанесла поражение команде Мальты (6:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2023.

В составе подопечных Михаила Галактионова дубли оформили Даниил Хлусевич (6- и 13-я минуты) и Гамид Агаларов (16 и 74). По голу забили Кирилл Боженов (80) и Кирилл Кравцов (86).

Таким образом, сборная России набрала три очка и поднялась на второе место группы 3. Мальта на четвертой строчке. У нее также три очка.

8 октября российские футболисты сыграют на своем поле с командой Северной Ирландии.

ЧЕ-2023 (до 21 года)