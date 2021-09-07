Сборная Португалии обыграла Азербайджан в отборе на чемпионат мира в Катаре

Сборная Португалии в гостевой встрече победила команду Азербайджана в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 3:0.
Голами в данном матче отличились Бернарду Силва (26-я минута), Андре Силва (31) и Диогу Жота (75).
Таким образом, сборная Португалии набрала 13 очков и возглавила отборочную группу А, а команда Азербайджана с одним очком замыкает турнирную таблицу.
Азербайджан в своем следующем матче отбора на мировое первенство примет на своем поле 9 октября Ирландию, а Португалию 12 октября ждет домашняя встреча с Люксембургом.
Чемпионат мира-2022
Квалификация. Европа. Группа А.
Азербайджан - Португалия - 0:3 (0:2)
Голы: Бернарду Силва, 26, Андре, Силва, 31, Жота, 75
Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63).
Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.
Предупреждения: Пальинья, 15, Алескеров, 16, Горбани, 60, Хагверди, 77, Мендеш, 90.
Главный арбитр: Марко Гуида (Италия)