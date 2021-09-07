Сборная Португалии обыграла Азербайджан в отборе на чемпионат мира в Катаре

Сборная Португалии в гостевой встрече победила команду Азербайджана в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 3:0.

Голами в данном матче отличились Бернарду Силва (26-я минута), Андре Силва (31) и Диогу Жота (75).

Таким образом, сборная Португалии набрала 13 очков и возглавила отборочную группу А, а команда Азербайджана с одним очком замыкает турнирную таблицу.

Азербайджан в своем следующем матче отбора на мировое первенство примет на своем поле 9 октября Ирландию, а Португалию 12 октября ждет домашняя встреча с Люксембургом.

Чемпионат мира-2022