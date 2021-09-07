Нападающий «Вольфсбурга» Мехмеди может перейти в «Ахмат»

Нападающий сборной Швейцарии и немецкого «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди может продолжить свою карьеру в грозненском «Ахмаде», сообщает Watson.

По данным источника, 30-летний футболист точно сменит команду, которая не включила Мехмеди в заявку на Лигу чемпионов, но при этом более вероятным ожидается возвращение в «Цюрих», где нападающий начинал взрослую карьеру.

Добавим, что Мехмеди выступает за «Вольфсбург» с 2018 года, проведя за этот немецкий клуб 84 матча, в которых забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт футболиста с «волками» истекает летом следующего года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.