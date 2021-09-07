Защитник ЦСКА Карпов до конца трансферного окна может быть арендован «Текстильщиком»

Генеральный директор ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков допустил переход в его клуб защитника ЦСКА Вадима Карпова.

«Такой переход возможен. Но успеем ли мы оформить все до закрытия окна, не знаю», - приводит слова Ермакова «Метарейтинг».

По данным «Матч ТВ», в данном случае речь идет об аренде 19-летного футболиста.

Действующее соглашение россиянина с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что Карпов является воспитанником академии ЦСКА. За основной состав он начал выступать с ноября 2019-го. С тех пор он провел за команду 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.