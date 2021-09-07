ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 сентября 21:37
автор: Максим Скороходов

Защитник ЦСКА Карпов до конца трансферного окна может быть арендован «Текстильщиком»

Переходы в России возможны до 7 сентября 23:59 мск.

Генеральный директор ивановского «Текстильщика» Юрий Ермаков допустил переход в его клуб защитника ЦСКА Вадима Карпова.

«Такой переход возможен. Но успеем ли мы оформить все до закрытия окна, не знаю», - приводит слова Ермакова «Метарейтинг».

По данным «Матч ТВ», в данном случае речь идет об аренде 19-летного футболиста.

Действующее соглашение россиянина с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

Добавим, что Карпов является воспитанником академии ЦСКА. За основной состав он начал выступать с ноября 2019-го. С тех пор он провел за команду 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

источник: «Метарейтинг»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась участвовать в чемпионате мира"Автомобилист" не справился с "Салаватом Юлаевым"Елена Паутова завоевала серебро Паралимпиады в марафонеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Вовремя вспомнили, что это не футбол… Как Россия с приключениями обыграла испанцев на волейбольном Евро
В своем предпоследнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Тампере российская сборная не без проблем обыграла скромную команду Испании в четырех сетах.
«Клюка быстро адаптируется, вся команда еще добавит». Вице-чемпион Олимпиады — о сборной России на Евро
Серебряный призер Олимпиады-2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступлений сборной России на чемпионате Европы, в котором сам он участия не принимает.
Футбол, теннис и, конечно, бокс! Спорт в жизни Бельмондо, который предпочел рингу карьеру артиста
Второй день мир скорбит в связи с уходом на 89-м году жизни выдающегося актера Жан-Поля Бельмондо. Талантливый человек талантлив во всем - и, если бы не театр и кино, легендарный француз наверняка стал бы знаменитым спортсменом.
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
«Локо» впервые за 10 лет сыграет 7 сентября. И впервые с того трагического дня собрал чемпионскую команду
В день исторического матча «Локомотив» - «Динамо» Минск 7 сентября 2021 года имеет смысл поговорить не только о прошлом, но и о будущем ярославской хоккейной команды.
Россия — Мальта: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 07.09.2021
7 сентября 2021 года в Москве состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Мальты.
Третьяк не справился с ЦСКА, 16-летний Мичков впервые забил в КХЛ — и сразу две шайбы
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ подарили невероятные сюжеты для болельщиков.
Как использовать промокод «Лига Ставок» для получения бонусов букмекера
Рассказываем о том, как зарегистрироваться на сайте букмекера Лига Ставок» и получить бонусы, используя промокод «Лига Ставок 2021».
Просто цирк какой-то. Что теперь будет с матчем Бразилия — Аргентина?
Судьба прерванной на шестой минуте отборочной встречи ЧМ-2022 между командами Неймара и Лионеля Месси по-прежнему покрыта мраком.
Полиция, ковид, Месси, Неймар. Что произошло в матче Бразилия — Аргентина, который продлился 5 минут
Игра отбора на ЧМ-2022 была прервана из-за нарушения аргентинскими игроками правила въезда в Бразилию.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика