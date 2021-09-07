«Спартак» рассказал, почему отдал Мирзова в аренду «Химкам»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил причины, из-за которых в клубе приняли решение отдать Ризуана Мирзова в аренду «Химкам».

«Тренерский штаб не мог гарантировать Мирзову постоянную игровую практику. В этих условиях клуб решил, что на данный момент лучше найти для Резиуана другой вариант продолжения карьеры», - приводит слова Зеленова Sport24.ru.

Напомним, что 28-летний вингер уже выступал в подмосковном клубе в прошлом сезоне, также будучи арендованным, в общей сумме он провел 18 игр, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне Мирзов провел за «красно-белых» шесть матчей. Полузащитник не смог отметиться результативными действиями.