«Мирзов» - о переходе в «Химки»: Чувствовал, что клуб заинтересован во мне

Российский полузащитник Ризуана Мирзова дал первый комментарий по поводу своего возвращения в подмосковные «Химки».

«Рад снова присоединиться к «Химкам». Здесь знакомый коллектив, интересная амбициозная команда, с которой мы провели хороший сезон в прошлом году. Я отлично знаю тренерский штаб, накануне общался с Игорем Черевченко и Валерием Климовым — они хотели видеть меня в команде. Также свою роль сыграла настойчивость руководства «Химок» — чувствовал, что клуб заинтересован во мне. Впереди — много работы и, надеюсь, много хороших матчей!» - приводит слова футболиста пресс-служба «Химок».

В прошлом сезоне, также будучи арендованным у «Спартака», в общей сумме Мирзов провел 18 игр, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне 28-летний вингер провел за «красно-белых» шесть матчей. Полузащитник не смог отметиться результативными действиями.