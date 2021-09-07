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Сборная России обыграла Мальту в Москве
07 сентября 23:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Сборная России обыграла Мальту в Москве

Матч прошел на стадионе «Открытие Арена».

Сборная России победила команду Мальты в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе национальной команды отличились нападающий Федор Смолов (10-я минута) и полузащитник Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти (84).

Таким образом, сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в группе Н. У команды Мальты четыре очка, которые позволяют ей занимать пятую строчку в турнирной таблице.

8 октября Россия примет Словакию, а Мальта сыграет дома со Словенией.

ЧМ-2022. Квалификация

Группа H. Пятый тур

Россия – Мальта – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 10 Смолов, 2:0 – 84, пенальти Бакаев.

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов (Жемалетдинов, 79), Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Смолов (Заболотный, 71).

Мальта: Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус (Шоу, 86), Теума (Мускат, 86), Аттард (Димек, 75), Камензули, Мбонг, Монтебелло (Сатариано, 66), Мбонг, Пизани (Каруана, 66).

Предупреждения: Миранчук (50), Борг (68), Камензули (83).

Главный арбитр: Палабыйык Али (Турция).

источник: «Советский спорт»
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