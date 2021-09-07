Сборная России обыграла Мальту в Москве

Сборная России победила команду Мальты в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе национальной команды отличились нападающий Федор Смолов (10-я минута) и полузащитник Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти (84).
Таким образом, сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в группе Н. У команды Мальты – четыре очка, которые позволяют ей занимать пятую строчку в турнирной таблице.
8 октября Россия примет Словакию, а Мальта сыграет дома со Словенией.
ЧМ-2022. Квалификация