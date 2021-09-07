Сборная Хорватии разгромила Словению и вышла на первое место в отборочной группе ЧМ-2022

Сборная Хорватии в домашней встрече победила команду Словении в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 3:0.

Голами в данной игре отличились нападающий Марко Ливайя (33-я минута) и полузащитники Марио Пашалич (66) и Никола Влашич (90).

Таким образом, сборная Хорватии набрала 13 очков и возглавила отборочную группу Н, опережая российскую команду по дополнительным показателям. Сборная Словении с семью очками занимает 4 строчку.

Добавим, что в рамках данной отборочной группы сборная России обыграла Мальту (2:0), а команда Словакии выиграла у Кипра (2:0).

Чемпионат мира-2022