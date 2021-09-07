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Сборная Хорватии разгромила Словению и вышла на первое место в отборочной группе ЧМ-2022
07 сентября 23:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: Хорватский футбольный союз

Сборная Хорватии разгромила Словению и вышла на первое место в отборочной группе ЧМ-2022

Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич установил окончательный счет.

Сборная Хорватии в домашней встрече победила команду Словении в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 3:0.

Голами в данной игре отличились нападающий Марко Ливайя (33-я минута) и полузащитники Марио Пашалич (66) и Никола Влашич (90).

Таким образом, сборная Хорватии набрала 13 очков и возглавила отборочную группу Н, опережая российскую команду по дополнительным показателям. Сборная Словении с семью очками занимает 4 строчку.

Добавим, что в рамках данной отборочной группы сборная России обыграла Мальту (2:0), а команда Словакии выиграла у Кипра (2:0).

Чемпионат мира-2022

Квалификация. Европа. Группа Н.

Хорватия - Словения - 3:0 (1:0)

Голы: Ливайя, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4

Словакия - Кипр - 2:0 (0:0)

Голы: Шранц, 55, Косцелник, 78

источник: «Советский спорт»
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