Дубль Гризманна помог Франции обыграть Финляндию

Сборная Франции в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре победила Финляндию - 2:0
Дублем в этой встрече отличился Антуан Гризманн, забив на 25-й и 53-й минутах.
Также в рамках отборочной группы D Казахстан сыграл в гостях вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2).
Таким образом, в этой группе лидируют французы, набрав 12 очков в 6 играх, у Украины 5 очков после 5 матчей, такое же количество очков у Финляндии, но после 4 игр, у Боснии и Герцоговины (4 игры) и Казахстана (5 игр) по три очка.
источник: «Советский спорт»