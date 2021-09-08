Дания разгромила Израиль, Шотландия обыграла Австрию, Молдавия оконфузилась на Фарерских островах

Сборная Дании на своем поле победила команду Израиля - 5:0.

Забивали в данном матче Юссуф Поульсен (28), Симон Кьер (31), Андреас Сков-Ольсен (41) Томас Делейни (58) и Андреас Корнелиус (90).

Также в данной группе Шотландия, благодаря реализованному Линдоном Дайксом пенальти (30) в гостях обыграла Австрию (1:0). А в свою очередь Фарерские острова дома победили Молдавию (2:1).

Сборная Дании уверено лидирует в отборочной группе F c 18 очками, у ближайшего преследователя Шотландии 11 очков, у Израиля - 10, Австрии - 7, Фарерских островов - 4, Молдавии - 1.