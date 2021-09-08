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08 сентября 00:35
автор: Максим Скороходов

Александр Дюков: По игре сборной России есть вопросы

7 сентября команда Карпина выиграла дома у Мальты (2:0).

Президент РФС Александр Дюков рассказал о первых впечатлениях от игры сборной России против команды Мальты в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре.

«Было важно сегодня одержать победу, мы эту победу одержали. Конечно, по игре есть вопросы. Если вы спросите меня, что понравилось, то понравился результат, что мы взяли три очка. Это дебют нового главного тренера, он исповедует несколько иной стиль, поэтому нужно время. Пока что-то получается, что-то нет. Вы видите, что команда стала применять более агрессивный прессинг, сегодня он позволял периодически создавать неплохие моменты. Есть проблема с реализацией, над этим надо работать. Это касается и позиционной атаки, много сумбурных действий», - приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе сборная России набрала 13 очков, но опустилась на второе место в группе Н из-за того, что команда Хорватии в параллельно идущей игре разгромила Словению (3:0) и улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.

Следующий тур пройдет уже в октябре, 8 числа сборная России примет на своем поле Словакию, а команда Хорватии проведет гостевой матч с Кипром.

Напомним, команда занявшая первое место в отборочной группе напрямую выйдет на чемпионат мира, а сборная со второй строчки попадет в стыковые матчи.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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