Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта

Нападающий сборной России Федор Смолов признан лучшим игроком матча квалификации на чемпионат мира в Катаре против команды Мальты (2:0), сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что нападающий на 10-й минуте открыл счет и этот гол в итоге стал победным.

Сборная России набрала 13 очков, но опустилась на второе место в группе Н из-за того, что команда Хорватии в параллельно идущей игре разгромила Словении (3:0) и улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.

Следующий тур пройдет уже в октябре, 8 числа сборная России примет на своем поле Словакию, а команда Хорватии проведет гостевой матч с Кипром.

Напомним, команда занявшая первое место в отборочной группе напрямую выйдет на чемпионат мира, а сборная со второй строчки попадет в стыковые матчи.