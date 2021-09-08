Валерий Карпин: Если бы мы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает. что его команда атаковала чаще Мальты в матче квалификации чемпионата мира в Катаре (2:0).

«У Мальты были подходы? У нас подходов было в десять раз больше, но мы их не «исполнили»: не хватило последней передачи, спокойствия. Гол забили после прессинга, который отрабатывали. Отбирали мячи, но не использовали пространство. Если бы мы раньше забили второй гол, то раскрепостились бы. При счете 1:0 любые момент, отскок, скидка создавали напряг, поэтому и кажется, что победили на тоненького», - приводит слова Карпина пресс-служба УЕФА.

Сборная России набрала 13 очков, но опустилась на второе место в группе Н из-за того, что команда Хорватии в параллельно идущей игре разгромила Словении (3:0)и улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.

Следующий тур пройдет уже в октябре, 8 числа сборная России примет на своем поле Словакию, а команда Хорватии проведет гостевой матч с Кипром.

Напомним, команда занявшая первое место в отборочной группе напрямую выйдет на чемпионат мира, а сборная со второй строчки попадет в стыковые матчи.