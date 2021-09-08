Защитник сборной России Осипенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в ворота Мальты

Защитник сборной России Максим Осипенко заявил, что по ходу матча с Мальтой (2:0) понял, что после его удара в компенсированное ко второму тайму время мяч не пересек линию ворот.

«Эпизод в концовке с незасчитанным мячом? Была подача в борьбу. Я вижу, что Баринов идет на мяч и может чиркнуть. Я пошел в борьбу и чуть-чуть дотянулся. Вратарю в подмышку, я сразу понял, что гола не было», - сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Сборная России набрала 13 очков, но опустилась на второе место в группе Н из-за того, что команда Хорватии в параллельно идущей игре разгромила Словению (3:0) и улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.

Следующий тур пройдет уже в октябре, 8 числа сборная России примет на своем поле Словакию, а команда Хорватии проведет гостевой матч с Кипром.