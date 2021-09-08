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08 сентября 01:55
автор: Максим Скороходов

Маринато Гилерме: Несмотря на большое количество технических ошибок, сборная России билась достойно

Голкипер подвел итог последних трех игр национальной команды.

Вратарь сборной России Маринато Гилерме дал свою оценку игре национальной команды в сентябре.

«Думаю, что в трех играх в тяжелом графике взять семь очков - это неплохо. Несмотря на то, что мы допустили много технических ошибок, считаю, что мы бились и сыграли достойно», - приводит слова Гилерме ТАСС.

Напомним, что в этом месяце в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Команда Карпина набрала 13 очков, но опустилась на второе место в группе Н из-за того, что сборная Хорватии в параллельно идущей игре разгромила Словению (3:0) и улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.

Напомним, команда занявшая первое место в отборочной группе напрямую выйдет на чемпионат мира, а сборная со второй строчки попадет в стыковые матчи.

источник: ТАСС
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