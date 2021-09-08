«Текстильщик» арендовал трех игроков ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что центральный защитник команды Вадим Карпов, а также опорный полузащитник Тигран Аванесян и нападающий Лассана Н'Диайе стали игроками «Текстильщика».

Отмечается, что ивановский клуб арендовали трех футболистов до конца сезона-2021/22.

Напомним, Карпов, Аванесян и Н'Диайе не провели ни одного матча за ЦСКА в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Что касается «Текстильщика», то подопечные Сергея Павлова занимают 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав шесть очков в девяти турах.