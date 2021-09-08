Дешам прокомментировал победу сборной Франции над Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги отборочного матча чемпионата мира-2022, в котором его команда обыграла Финляндию со счетом 2:0.

Напомним, что главным героем вчерашней встречи стал французский форвард Антуан Гризманн, отличившийся дублем.

– Не во всех эпизодах игры мы проявили себя должным образом, однако в наших действиях было больше решимости и уверенности. Мы добились важного результата, особенно после того, как дважды кряду сыграли вничью. Выход на чемпионат мира все еще в наших руках, – цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

После шести сыгранных встреч сборная Франции занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. На второй строчке располагается Украина (5 очков). Тройку лучших замыкает Финляндия (5 очков).

Следующий матчи французов в отборе на ЧМ состоится 13 ноября. Их соперником станет Казахстан.