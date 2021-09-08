Агент Мирзова: Помимо «Химок», моего клиента хотели подписать «Ростов», «Ахмат» и «Арсенал»

Агент Александр Клюев, клиентом которого является фланговый полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, прокомментировал переход своего подопечного из стана красно-белых в «Химки» на правах аренды.

Напомним, что вчера подмосковная команда арендовала 28-летнего россиянина до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах, не отличившись результативными действиями.

– Были и другие варианты: «Ростов», «Ахмат», «Арсенал» хотели видеть у себя Мирзова. Но «Химки» проявили наибольшую заинтересованность в игроке. У него был разговор с Виторией, тот сказал Резиуану, что рассчитывает на него. Почему тогда Мирзов ушел? Руководство клуба сообщило футболисту, что в этом сезоне он будет получать не так много игровой практики. Поэтому решились на переход, – цитирует Клюева «Матч ТВ».

Добавим, что весь прошлый сезон Мирзов также провел в «Химках» на правах арендного соглашения – он забил шесть голов и отдал два ассиста в 19 встречах.

После шести туров подмосковный клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.