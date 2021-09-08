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08 сентября 09:51
автор: Владислав Корегин

«Ливерпуль» готов заплатить 80 миллионов фунтов за трансфер полузащитника сборной Англии Беллингема

С лета 2020 года хавбек выступает в чемпионате Германии.

Центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем может продолжить свою карьеру в АПЛ следующим летом.

По информации The Daily Star, в услугах 18-летнего хавбека всерьез заинтересован «Ливерпуль». Отмечается, что руководство «красных» планирует выделить на данную сделку около 80 миллионов фунтов стерлингов.

Беллингем выступает за «Боруссию» с июля прошлого года. В составе «шмелей» он провел 51 матч, забил пять голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в Англии футболист защищал цвета «Бирмингема», воспитанником которого он и является. За сборную Англии полузащитник отыграл восемь встреч.

источник: The Daily Star
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