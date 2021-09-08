Динияр Билялетдинов: Пока сборная России не может забить гол, который бы нас всех порадовал

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил победу национальной команды над Мальтой (2:0) в матче квалификации к ЧМ-2022.

Отметим, что во вчерашней встрече авторами забитых мячей стали нападающий Федор Смолов и полузащитник Зелимхан Бакаев, удачно реализовавший 11-метровый удар.

– Игра не понравилась. Вообще-то я думал, 3:0 будет, но 2:0 – тоже нормально. Беспокоит, что голы получились какие-то не совсем системные, после ошибок соперников. Сборная не может забить гол, который бы нас всех порадовал. Но все же сейчас главное, что набрали семь очков – это хорошо, хотя в идеале хотелось бы девять, – цитирует Билялетдинова «РБ-Спорт».

Напомним, что после шести туров подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков. Лидирующая Хорватия имеет в своем активе столько же очков, однако они опережают российскую команду по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.