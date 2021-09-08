Мемфис Депай - о хет-трике в ворота Турции: Моя уверенность в себе не изменилась

Нападающий Нидерландов Мемфис Депай поделился эмоциями после победы в отборочном матче ЧМ-2022 со сборной Турции (6:1). Напомним, форвард оформил хет-трик.

«Матч с Турцией был лучше двух других (1:1 с Норвегией и 4:0 с Черногорией). Очевидно, мы были очень продуктивны. Так что это хороший знак для всей команды, для тренера.

Я наслаждаюсь игрой. Я прекрасно провожу время и нахожусь в отличной форме. Мне 27 лет. У меня была серьезная травма. Я много работал, но теперь вернулся. И моя уверенность в себе не изменилась», - цитирует Депая пресс-служба УЕФА.

На счету Депая 33 гола за сборную. По этому показателю он догнал легендарного нападающего Йохана Кройффа.

Таким образом, после этого матча в группе по 13 очков набрали Нидерланды и Норвегия, «оранжевые» выше по дополнительным показателям, у Турции 11 очков, Черногории - 8 очков, Латвии - 5 очков, Гибралтара - 0.