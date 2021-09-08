«Сампдория»: Мы не делали никаких предложений по переходу Вильены

Спортивный директор «Сампдории» Карло Ости опроверг информацию о том, что генуэзский клуб отправлял официальное предложение по полузащитнику «Краснодара» Тонни Вильены.

Напомним, что 26-летний нидерландец хотел покинуть российскую команду летом 2021 года после конфликта со своим одноклубником Владимиром Ильиным. В услугах игрока также был заинтересован «Фенербахче».

– Эта информация не соответствует действительности. Мы не делали никаких предложений по переходу Вильены, – цитирует Ости Sport24.ru.

Вильена выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Сумма его трансфера из «Фейеноорда» составила девять миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за «быков» 67 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.