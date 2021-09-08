Антуан Гризманн прокомментировал новость о том, что он догнал Платини по голам за сборную

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал новость о том, что он догнал Мишеля Платини по количеству голов за сборную Франции.

«Для меня это большая гордость. Я играю за сборную с 2014 года, я всегда стараюсь помочь команде с голами, работаю в атаке или защите», - цитирует Гризманна Goal.

После дубля в отборочном матче ЧМ-2022 против Финляндии (2:0) Гризманн забил 41 гол за национальную команду. Нападающий сейчас делит третье место по голам за Францию с Мишелем Платини. Первое место в списке бомбардиров сборной Франции занимает Тьерри Анри (51 гол), второе - Оливье Жиру (46).