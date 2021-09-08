Асенсио отказался переходить в «Милан» и «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно

Фланговый полузащитник «Реала» Марко Асенсио мог покинуть мадридский клуб прошедшим летом.

По информации Marca, 25-летний испанец имел возможность перейти в «Милан» и «Тоттенхэм», однако сам футболист принял решение остаться в Испании и бороться за место в стартовом составе «сливочных».

Ранее сообщалось, что в январе следующего года футболиста попытается подписать «Ливерпуль».

Напомним, Асенсио выступает за «Реал» с лета 2015 года. В общей сложности на счету хавбека 196 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 22 ассиста. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.