«Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал» претендуют на Тилеманса

Центральный полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс своей персоной заинтересовал топовые клубы Европы.

Как утверждает AS, 24-летнего бельгийца хотят подписать «Манчестер Юнайтед», а также два представителя чемпионата Испании – «Барселона» и «Реал». Сделка по переходу футболиста может состояться летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Напомним, Тилеманс присоединился к составу «Лестера» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим футболистом команды по версии болельщиков «лис» – на его счету девять голов и шесть ассистов в 51 матчей. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В нынешнем сезоне Тилеманс отличился одним забитым мячом в четырех встречах.