Маринато Гилерме: Для меня всегда важнее победы, а не игры на «ноль»

Вратарь сборной России Гилерме подвел итоги игры национальной сборной в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 в сентябре.

«Не скажу, что ожидал, что смогу провести на «ноль» все три игры, но я всегда стараюсь быть уверенным, когда играю. Самое главное, что мы победили. Для меня всегда важнее выигрывать, чем играть всухую.. Для меня было бы лучше обыграть Хорватию 3: 2, чем сыграть с ней вничью со счетом 0:0. Мы постарались выполнить все требования главного тренера. Самое главное, что нам удалось одержать две победы и закончить сбор с 7 очками», - сказал Гилерме в интервью YouTube-каналу сборной России.

Таким образом, сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в группе Н. У команды Мальты – четыре очка, которые позволяют ей занимать пятую строчку в турнирной таблице.

8 октября Россия примет Словакию, а Мальта сыграет дома со Словенией.