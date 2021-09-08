Бэйл уверен в том, что Роналду справится с новым вызовом в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о возвращении своего бывшего товарища по команде Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен, что Роналду отлично поработает в «Манчестер Юнайтед». Он уже все доказал в Премьер-лиге, знает эту лигу. Роналду добился всего в футболе, никто не сравнится с ним по результативности. Я, как и все, с нетерпением жду, когда он начнет играть», - цитирует Sky Sports слова Бэйла.

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.