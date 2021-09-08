Борис Игнатьев: Думаю, что в октябре мы увидим стабилизацию cостава сборной России

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев выделил положительные моменты в игре национальной команды в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина одержали победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), а также сыграли вничью с Хорватией.

– Как позитив, отмечу, что вырисовывается четкое представление об игре в обороне, ноль пропущенных тому подтверждение. Карпин находится в поиске варианта состава, определяет возможности игроков. В каждом матче мы видим, что меняются игроки. Думаю, на этом тренер закончил, и октябре мы увидим стабилизацию нашего игрового варианта, – цитирует Игнатьева RT, ссылаясь на Sport24.ru.

После шести сыгранных туров подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков. Идущая на первой строчке Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают российскую команду по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.