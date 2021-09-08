Лещенко раскритиковал игру сборной России с Мальтой

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

«Мы играли пресно. Я не заметил особой агрессии. Пора сыграть несколько комбинаций, но эта система навесов и прострелов ничего не дает. У нас нет людей, владеющих техникой. Единственный техничный игрок в нашем чемпионате - Макаров. Почему его не взяли? Справа не хватило. Даже проигравшие мальтийцы выглядели интереснее наших футболистов. Находили свободное пространство, били по воротам, быстро переходили в атаку. У нас нет атаки. Заболотный вышел и не коснулся мяча», - сказал «СЭ» Лещенко.

По итогам игры с Мальтой сборная России перешла с первого на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков вместе с Хорватией, однако хорваты опережают россиян по дополнительным показателям. В следующем матче Россия 8 октября примет Словакию на «Ак-Барс Арене» в Казани.