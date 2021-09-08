Вячеслав Колосков: Карпин в тяжелейших условиях отлично справился с работой в сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков положительно отозвался о последних результатах сборной России в рамках отбора на ЧМ-2022.

Напомним, что национальная команда провела в сентябре три матча под руководством нового главного тренера Валерия Карпина – были одержаны победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), а также был зафиксирован ничейный результат с Хорватией (0:0).

– Семь очков – положительный результат, особенно с учетом дефицита времени и той суматохи при назначении наставника и формировании команды. Карпин в тяжелейших условиях отлично справился с работой. Теперь все зависит только от сборной России. Есть хорошая стартовая позиция. Мы ни от кого не зависим, и у нас очень хорошие шансы, чтобы выйти из группы, – приводит слова Колоскова RT с ссылкой на Sport24.ru.

Добавим, что в шести встречах квалификации на чемпионат мира сборная России набрала 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают подопечных Карпина по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.