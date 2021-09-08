Головин пропустит до двух недель из-за травмы бедра

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в расположения сборной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Если лечение пройдет успешно, 25-летний россиянин сможет принять участие в одном из матчей «Монако» после периода восстановления.

Головин получил травму бедра 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Кипра (2:0). Из-за травмы футболист не смог принять участие в игре против Мальты (2:0), которая состоялась 7 сентября.

По итогам игры с Мальтой сборная России перешла с первого на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков вместе с Хорватией, однако хорваты опережают россиян по дополнительным показателям. В следующем матче Россия 8 октября примет Словакию на «Ак-Барс Арене» в Казани.