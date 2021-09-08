Алексей Пушков: Я разочарован тем, что об игре сборной России против Мальты нет хороших отзывов

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победный результат сборной России в матче квалификации к ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).

Напомним, что первый гол во вчерашней встрече был забит на десятой минуте усилиями нападающего Федора Смолова. В конце второй половины игры полузащитник Зелимхан Бакаев удвоил преимущество своей команды, удачно реализовав 11-метровый удар на 84-й минуте.

– Почему-то об игре сборной России против Мальты нет хороших отзывов кроме как от самих игроков. А все остальные – разгромные. Не знаете, в чем дело? О многом также говорит заявление Карпина: мол, нервничали сильно, любой отскок мог изменить ход встречи. С Мальтой?! Любой отскок? Дожили, – приводит слова Пушкова «МК-Спорт».

После шести туров отбора на чемпионат мира сборная России набрала 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают подопечных Карпина по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.