Алексей Киричек: Из наших клубов в летнем трансферном окне интереснее всего действовал «Локомотив»

Экс-исполнительный директор московского «Локомотива» Алексей Киричек оценил активность российских клубов после летнего трансферного окна, а также выделил «Локомотив», который неплохо усилился на старте нового сезона.

«Из наших клубов летом наиболее интересно поступил «Локомотив», скупивший молодых игроков из Франции, Англии и России с целью их последующей перепродажи. «Зенит», что удивительно, почти не усилил состав для участия в Лиге чемпионов, только взял бразильца Клаудиньо. А «Спартак» все лето шумел на информационном поле, а на рынке практически ничего не сделал», - приводит слова Киричека «Профиль».

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов Россию представит лишь один клуб в сезоне 2021/22 - «Зенит». В Лиге Европы выступят два коллектива - «Локомотив» и «Спартак».