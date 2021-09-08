Олег Шелаев: Малиновскому нужно отнестись взвешенно к обострению конкуренции в сборной Украины

Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» и сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал появившуюся информацию о том, что хавбек Руслан Малиновский покинул расположение национальной команды.

Напомним, что украинская сборная отпустила 28-летнего футболиста в «Аталанту». Таким образом, игрок не примет участие в товарищеской встрече с Чехией, которая состоится сегодня, 8 сентября.

– Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего, – цитирует Шелаева «Метарейтинг Украина».

Добавим, что в матчах с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) Малиновский дважды оставался на скамейке запасных и выходил на поле лишь во вторых таймах.